Услуги в подмосковных МФЦ в 2021 году получили около 9,5 млн человек

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Почти 9,5 млн человек получили услуги в подмосковных многофункциональных центрах (МФЦ) с января по июль текущего года, передаёт пресс-служба областного Министерства госуправления, информационных технологий и связи.
Услуги в подмосковных МФЦ в 2021 году получили около 9,5 млн человек
  • РИА Новости

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что в области работают 126 офисов МФЦ и 222 территориальных подразделения.

В них можно получить 350 федеральных, региональных и муниципальных услуг.

Наиболее востребованной услугой в регионе является услуга Росреестра — государственный кадастровый учёт и регистрация прав на недвижимость. За этой услугой обратились 1,4 млн человек.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.

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