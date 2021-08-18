Услуги в подмосковных МФЦ в 2021 году получили около 9,5 млн человек
- РИА Новости
Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
Отмечается, что в области работают 126 офисов МФЦ и 222 территориальных подразделения.
В них можно получить 350 федеральных, региональных и муниципальных услуг.
Наиболее востребованной услугой в регионе является услуга Росреестра — государственный кадастровый учёт и регистрация прав на недвижимость. За этой услугой обратились 1,4 млн человек.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.