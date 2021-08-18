К месту крушения Ил-112В в Подмосковье несут цветы

К месту крушения самолёта Ил-112В в Московской области несут цветы в память о погибших.

Об этом сообщает Life.ru.

«Сколько у нас осталось народу, чтобы совершить такой подвиг?» — заявил один из жителей, пришедших к стихийному мемориалу.

По его словам, именно за счёт своего опыта капитан выбрал оптимальный вариант действий.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.

Лётчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации.