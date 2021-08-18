Мэрия Москвы выделит грант на регистрацию памятников культурного наследия

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым на регистрацию выявленных в столице памятников культурного наследия выделят грант.

Об этом пишет «Москва 24».

Правительство Москвы выделит Федеральной кадастровой палате Росреестра грант в размере 10,9 млн рублей.

Отмечается, что полученные средства потратят на подготовку документации, содержащей сведения о выявленных объектах культурного наследия столицы. В дальнейшем это позволит зарегистрировать памятники культуры в едином государственном реестре недвижимости.

Всего в рамках гранта планируют подготовить около 1,1 тыс. комплектов документов, добавили в пресс-службе мэра и правительства города.

Как сообщается, на территории Москвы учтено более 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия.

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