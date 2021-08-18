Мэрия Москвы выделит грант на регистрацию памятников культурного наследия
- ©портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом пишет «Москва 24».
Правительство Москвы выделит Федеральной кадастровой палате Росреестра грант в размере 10,9 млн рублей.
Отмечается, что полученные средства потратят на подготовку документации, содержащей сведения о выявленных объектах культурного наследия столицы. В дальнейшем это позволит зарегистрировать памятники культуры в едином государственном реестре недвижимости.
Всего в рамках гранта планируют подготовить около 1,1 тыс. комплектов документов, добавили в пресс-службе мэра и правительства города.
Как сообщается, на территории Москвы учтено более 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия.
Ранее НСН передавала, что Москва вошла в шорт-лист конкурса «Мировая столица дизайна — 2024».