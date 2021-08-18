Путин провёл рабочую встречу с врио главы Мордовии
- РИА Новости
«Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России», — заявил Путин.
Он добавил, что в Мордовии «не самый большой, мягко говоря, уровень аварийного жилья». Также президент отметил «хорошую социальную инфраструктуру», уточнив, что «имеет в виду количество школ, которые работают в две смены — их меньше, чем в целом по стране, — количество врачей больше, чем в среднем по стране, на 100 тыс. населения».
Глава государства призвал Здунова «ни в коем случае не упускать эти моменты», сказав, что внимание к ним должно быть постоянным.
Также Путин указал на проблему закредитованности Мордовии.
«Артём Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», — сказал он.
Ранее Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.