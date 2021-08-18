В ОАК заявили об отсутствии решений по самолёту Ил-114 после ЧП с Ил-112В

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что решений о запрете перелёта опытного самолёта Ил-114 в подмосковную Кубинку для участия в форуме «Армия-2021» после крушения Ил-112В не принималось.

«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолёта Ил-114 не принималось», — цитирует ТАСС сообщение ОАК.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что пассажирскому самолёту Ил-114-300 якобы запретили перелёт на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021» после крушения Ил-112В.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В ОАК сообщили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.