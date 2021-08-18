В ОАК заявили об отсутствии решений по самолёту Ил-114 после ЧП с Ил-112В

Короткая ссылка
В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что решений о запрете перелёта опытного самолёта Ил-114 в подмосковную Кубинку для участия в форуме «Армия-2021» после крушения Ил-112В не принималось.
В ОАК заявили об отсутствии решений по самолёту Ил-114 после ЧП с Ил-112В
  • РИА Новости

«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолёта Ил-114 не принималось», — цитирует ТАСС сообщение ОАК.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что пассажирскому самолёту Ил-114-300 якобы запретили перелёт на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021» после крушения Ил-112В.

17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

В ОАК сообщили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить