В ОАК заявили об отсутствии решений по самолёту Ил-114 после ЧП с Ил-112В
- РИА Новости
«На текущий момент никаких решений в отношении опытного самолёта Ил-114 не принималось», — цитирует ТАСС сообщение ОАК.
Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что пассажирскому самолёту Ил-114-300 якобы запретили перелёт на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021» после крушения Ил-112В.
17 августа около подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полёта опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.
В ОАК сообщили, что выживших при крушении самолёта в Московской области нет.