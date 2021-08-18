В Москве задержали напавшего на девушку возле подъезда

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В Москве задержали мужчину, который напал на девушку возле подъезда жилого дома и пытался её изнасиловать.
В Москве задержали напавшего на девушку возле подъезда
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Мужчине 1983 года рождения предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК России («Покушение на изнасилование»).

«По данным следствия, 16 августа 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи подъезда жилого дома, расположенного по Изумрудной улице в городе Москве, накинул на шею девушки ткань и начал её душить, после чего совершил покушение на изнасилование», — заявили в СК.

Девушка оказала активное сопротивление нападавшему, в связи с чем он не смог довести преступление до конца.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

Ранее сообщалось, что в московском сквере нашли тело девушки с признаками удушения. Обвиняемый в убийстве был задержан.

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