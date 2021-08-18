В Москве задержали напавшего на девушку возле подъезда
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
Мужчине 1983 года рождения предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК России («Покушение на изнасилование»).
«По данным следствия, 16 августа 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи подъезда жилого дома, расположенного по Изумрудной улице в городе Москве, накинул на шею девушки ткань и начал её душить, после чего совершил покушение на изнасилование», — заявили в СК.
Девушка оказала активное сопротивление нападавшему, в связи с чем он не смог довести преступление до конца.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.
Ранее сообщалось, что в московском сквере нашли тело девушки с признаками удушения. Обвиняемый в убийстве был задержан.