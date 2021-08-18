В Приморье безработица снизилась на 38% за год

В Приморском крае стабилизируется ситуация на рынке труда — численность безработных снизилась на 38% по сравнению с прошлым годом.

По данным на 1 августа, в органах службы занятости Приморского края зарегистрированы 12,9 тыс. жителей, ищущих работу, сообщили ИА PrimaMedia в региональном правительстве.

Отмечается, что наименьший уровень безработицы наблюдается в крупных городах.

«Во Владивостоке, Артёме, Большом Камне, Находке и Уссурийске уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%. В этих городах на одного незанятого гражданина приходится до десяти вакантных рабочих мест», — отметили специалисты Приморского центра занятости.

Как уточняется, самыми востребованными на рынке труда рабочими профессиями в регионе остаются в том числе подсобные рабочие, водители автомобилей и овощеводы.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на столичном рынке труда.