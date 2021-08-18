Врио главы Ульяновской области провёл первую прямую линию с жителями

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Временно исполняющий обязанности главы Ульяновской области Алексей Русских провёл свою первую прямую линию с жителями региона. В течение двух часов он отвечал на вопросы граждан.
Врио главы Ульяновской области провёл первую прямую линию с жителями
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Об этом сообщает mosaica.ru.

«Мы работаем для жителей Ульяновской области, поэтому очень важно получать от них обратную связь, чтобы знать, что их действительно волнует, с какими проблемами они сталкиваются, и при принятии решений ориентироваться на мнение людей. Формат таких прямых линий, безусловно, будет продолжен, мои аккаунты в социальных сетях открыты для обращений ульяновцев», — сказал Русских.

Отмечается, что ключевыми темами прямой линии стали: здравоохранение, в том числе ход вакцинации от коронавируса, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, вопросы экологии и благоустройства, сбор и утилизация ТКО, социальная защита.

Ранее издание «Взгляд» сообщало, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.

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