Врио главы Ульяновской области провёл первую прямую линию с жителями

Временно исполняющий обязанности главы Ульяновской области Алексей Русских провёл свою первую прямую линию с жителями региона. В течение двух часов он отвечал на вопросы граждан.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Мы работаем для жителей Ульяновской области, поэтому очень важно получать от них обратную связь, чтобы знать, что их действительно волнует, с какими проблемами они сталкиваются, и при принятии решений ориентироваться на мнение людей. Формат таких прямых линий, безусловно, будет продолжен, мои аккаунты в социальных сетях открыты для обращений ульяновцев», — сказал Русских.

Отмечается, что ключевыми темами прямой линии стали: здравоохранение, в том числе ход вакцинации от коронавируса, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, вопросы экологии и благоустройства, сбор и утилизация ТКО, социальная защита.

Ранее издание «Взгляд» сообщало, что на прямую линию с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило свыше 5 тыс. обращений.