Кабмин утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19

В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что в розыгрыше смогут принять участие граждане старше 18 лет.

В правительстве сообщили, что «мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи».

«Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в средствах массовой информации», — говорится в сообщении.

В кабмине рассказали, что «за период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей».

«Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее. Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов», — заявили в пресс-службе правительства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.