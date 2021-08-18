В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана подростков в соцсетях

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Эксперты Роскачества выявили новую схему мошенничества в соцсетях, жертвами которой становятся подростки, желающие заработать.
В Роскачестве рассказали о новой схеме обмана подростков в соцсетях
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Речь идёт о так называемых игровых ботах, которые предлагают быстрый заработок. Как правило, пользователям обещают виртуальные «алмазы», которые впоследствии можно обменять на реальные деньги.

По данным Роскачества, самым актуальным ботом на сегодня является GameBot в социальной сети «ВКонтакте».

Заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов рекомендовал подросткам избегать любых игр в соцсетях, в которых обещают лёгкий заработок: согласившись, они, скорее всего, станут жертвами мошенников.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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