ЦППК запустит дополнительные рейсы на время форума «Армия-2021»

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Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные рейсы на время форума «Армия-2021» на Белорусском и Киевском направлениях.
ЦППК запустит дополнительные рейсы на время форума «Армия-2021»
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

Всего запланировано 56 дополнительных рейсов в дни проведения форума.

Также будут предусмотрены дополнительные возможности для приобретения проездных документов на Белорусском вокзале и станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно.

«Для удобства пассажиров назначено 16 дополнительных рейсов на Белорусском направлении и 40 — на Киевском. Также 15 электропоездам продлят маршрут следования», — заявили в ЦППК.

Гости форума смогут доехать до станций Голицыно, Кубинка-1, Селятино и далее добраться до мест проведения мероприятий на отдельных автобусах, предусмотренных организаторами.

Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».

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