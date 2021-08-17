В Москве может появиться ещё семь индустриальных кварталов

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В Москве проработают ещё семь проектов комплексного развития территорий, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве может появиться ещё семь индустриальных кварталов
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщает НСН.

«Сейчас у нас в работе порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га. По решению штаба будут проработаны ещё семь проектов общей площадью более 91 га, инвестиции по которым превысят 500 млрд рублей, а бюджетный эффект для города мы ожидаем порядка 63 млрд рублей в год. Будет создано более 35 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.

Индустриальные кварталы будут находиться в Южнопортовом, Пресненском, Бескудниковском и Ярославском районах, а также в районах Свиблово, Южное Чертаново и Новогиреево.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в промзоне Руднёво в столичном районе Косино-Ухтомский планируют построить около 5,5 км дорог.

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