Омбудсмен Волынец рассказала о поддержке многодетных семей в России

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала о поддержке многодетных семей в России.
Омбудсмен Волынец рассказала о поддержке многодетных семей в России
  • © Fred de Noyelle / GODONG
  • globallookpress.com

«Сегодня у нас поддержка многодетных семей отдана в руки муниципальных районов. То есть у всех совершенно разные условия. Есть регионы побогаче, где поддержку оказывают семьям с тремя детьми, а есть регионы, которые признают многодетными семьи только с пятью-семью детьми. И размер выплат также варьируется», — заявила она в беседе с Nation News.

Как считает омбудсмен, стоит утвердить единый стандарт на территории всей России.

Кроме того, Волынец напомнила о мерах поддержки, популярных среди многодетных семей.

«Например, в Москве людям очень нравится получать возможность бесплатной парковки. Популярная мера поддержки, когда семья получает компенсацию за коммунальные платежи. Также оплата транспортных расходов», — сказала она.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с президентскими детскими пособиями.

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