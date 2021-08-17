В «Турпомощи» прокомментировали летний сезон 2021 года

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Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал летний сезон 2021 года.
В «Турпомощи» прокомментировали летний сезон 2021 года
  • Pixabay

В беседе с Nation News он отметил, что по-прежнему лидируют такие направления, как Турция, Египет, Греция и Кипр, но в условиях пандемии россияне чаще выбирают пляжи Кубани и Крыма.

«Самое популярное сегодня — Россия, и в первую очередь юг России. И здесь ничего удивительного нет. Краснодарский край, Крым — и такая ситуация, я думаю, будет складываться и до окончания летнего сезона. Наверное, в зиму мы будем заходить с этим же трендом», — сказал эксперт.

Как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.

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