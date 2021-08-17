Риелторы рассказали об особенностях проживания в квартире и доме
- РИА Новости
«В Москве люди берут однокомнатную или двухкомнатную квартиру, рождается первый ребёнок, и сразу становится очевидно, что при рождении второго ребёнка даже в двухкомнатной квартире места будет банально не хватать. Дети будут жить в одной комнате. Даже в небольшом загородном доме у каждого будет своя комната», — заявил Ганусов в беседе с URA.RU.
По его словам, коммунальные платежи в доме могут быть ниже, чем в квартире, но дом будет требовать других трат.
Как пояснил Ганусов, дом выгоден с точки зрения перспективы и безопасности, но остальные моменты не так просты.
«Помимо дома, человек приобретает ещё и участок. Он за собой несёт необходимость обслуживания забора, подъездных путей и территории», — добавил эксперт.
Со своей стороны, Степанова подтвердила, что дом, в отличие от квартиры, будет требовать постоянных вложений.
«Его содержать гораздо дороже, нежели квартиру. Загородная недвижимость спросом не пользуется вообще. Это редкие индивидуальные запросы», — сказала она.
Как добавила Степанова, в пандемию вырос спрос на аренду, но не на покупку домов.
Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.