Риелторы рассказали об особенностях проживания в квартире и доме

Директор офиса «Центр загородной недвижимости» корпорации «БЕСТ-Недвижимость» Сергей Ганусов и риелтор, основатель своего агентства недвижимости Алина Степанова рассказали об особенностях проживания в квартире и доме.

«В Москве люди берут однокомнатную или двухкомнатную квартиру, рождается первый ребёнок, и сразу становится очевидно, что при рождении второго ребёнка даже в двухкомнатной квартире места будет банально не хватать. Дети будут жить в одной комнате. Даже в небольшом загородном доме у каждого будет своя комната», — заявил Ганусов в беседе с URA.RU.

По его словам, коммунальные платежи в доме могут быть ниже, чем в квартире, но дом будет требовать других трат.

Как пояснил Ганусов, дом выгоден с точки зрения перспективы и безопасности, но остальные моменты не так просты.

«Помимо дома, человек приобретает ещё и участок. Он за собой несёт необходимость обслуживания забора, подъездных путей и территории», — добавил эксперт.

Со своей стороны, Степанова подтвердила, что дом, в отличие от квартиры, будет требовать постоянных вложений.

«Его содержать гораздо дороже, нежели квартиру. Загородная недвижимость спросом не пользуется вообще. Это редкие индивидуальные запросы», — сказала она.

Как добавила Степанова, в пандемию вырос спрос на аренду, но не на покупку домов.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.