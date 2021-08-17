Власти Краснодарского края рассказали о порядке получения компенсаций для пострадавших от наводнения

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В оперштабе Краснодарского края рассказали о порядке получения компенсаций для пострадавших от наводнения.
Власти Краснодарского края рассказали о порядке получения компенсаций для пострадавших от наводнения
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

За частичную утрату имущества положена выплата в размере 50 тыс. рублей, за полную — 100 тыс. рублей.

По 10 тыс. рублей должны получить те, кого признают пострадавшими от непогоды.

Право на получение компенсации имеют кубанцы, которые постоянно проживают и зарегистрированы в границах зоны ЧС в населённом пункте.

Факт утраты имущества должна зафиксировать специальная комиссия при муниципалитете. После составления акта следует обратиться в местную администрацию и заполнить соответствующее заявление.

Заявление подаёт каждый член семьи. От несовершеннолетних или недееспособных граждан документы должны предоставить их законные представители или опекуны.

Ранее инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Маккей в беседе с ФАН рассказал о мерах предосторожности во время природных катаклизмов.

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