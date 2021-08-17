Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению персональных данных

Эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур дал советы по сохранению персональных данных.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское подразделение ESET.

Как отметил Мур, в мусорной корзине можно найти Ф. И. О., адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и другие данные, благодаря которым злоумышленники получают портрет потенциальной жертвы.

Например, имея на руках номер телефона и квитанцию о недавно купленном товаре, мошенник может связаться с жертвой от лица фирмы-продавца с обещанием скидки на следующий заказ, но с условием — посетить сайт и пройти опрос. Такой сайт окажется фишинговым.

Эксперт советует рвать на мелкие кусочки все бумаги с личной информацией перед отправкой в корзину с отходами.

«Не забудьте про конверты и наклейки на коробках и пакетах от посылок. Заведите многофакторную аутентификацию для всех учётных записей, потому что риск утечки персональных данных актуален абсолютно для каждого», — добавил Мур.

В апреле эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как избежать банковского мошенничества.