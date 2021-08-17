Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению персональных данных

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Эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур дал советы по сохранению персональных данных.
Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению персональных данных
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское подразделение ESET.

Как отметил Мур, в мусорной корзине можно найти Ф. И. О., адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и другие данные, благодаря которым злоумышленники получают портрет потенциальной жертвы.

Например, имея на руках номер телефона и квитанцию о недавно купленном товаре, мошенник может связаться с жертвой от лица фирмы-продавца с обещанием скидки на следующий заказ, но с условием — посетить сайт и пройти опрос. Такой сайт окажется фишинговым.

Эксперт советует рвать на мелкие кусочки все бумаги с личной информацией перед отправкой в корзину с отходами.

«Не забудьте про конверты и наклейки на коробках и пакетах от посылок. Заведите многофакторную аутентификацию для всех учётных записей, потому что риск утечки персональных данных актуален абсолютно для каждого», — добавил Мур.

В апреле эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как избежать банковского мошенничества.

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