В ОАК назвали невосполнимой потерей гибель экипажа Ил-112В

Короткая ссылка
Российская авиация понесла невосполнимую утрату из-за гибели экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, заявили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
В ОАК назвали невосполнимой потерей гибель экипажа Ил-112В
  • ©СК РФ

«Коллектив ПАО «Ил» потерял профессионалов своего дела, опытнейших и мужественных испытателей авиационной техники, которым доверялись самые важные и ответственные проекты не только для Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина, но и для всей авиационной отрасли, для всей страны», — цитирует Интерфакс заявление ОАК.

Крушение опытного образца лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В произошло во время тренировочного полёта в Московской области.

На борту были шеф-пилот ПАО «Ил», лётчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов выразил соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолёта Ил-112В.

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации. По его словам, такого класса лётчик-испытатель на вес золота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить