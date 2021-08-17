В ОАК назвали невосполнимой потерей гибель экипажа Ил-112В

Российская авиация понесла невосполнимую утрату из-за гибели экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, заявили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Коллектив ПАО «Ил» потерял профессионалов своего дела, опытнейших и мужественных испытателей авиационной техники, которым доверялись самые важные и ответственные проекты не только для Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина, но и для всей авиационной отрасли, для всей страны», — цитирует Интерфакс заявление ОАК.

Крушение опытного образца лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В произошло во время тренировочного полёта в Московской области.

На борту были шеф-пилот ПАО «Ил», лётчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов выразил соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолёта Ил-112В.

Летчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации. По его словам, такого класса лётчик-испытатель на вес золота.