В ОАК назвали невосполнимой потерей гибель экипажа Ил-112В
- ©СК РФ
«Коллектив ПАО «Ил» потерял профессионалов своего дела, опытнейших и мужественных испытателей авиационной техники, которым доверялись самые важные и ответственные проекты не только для Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина, но и для всей авиационной отрасли, для всей страны», — цитирует Интерфакс заявление ОАК.
Крушение опытного образца лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В произошло во время тренировочного полёта в Московской области.
На борту были шеф-пилот ПАО «Ил», лётчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов выразил соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолёта Ил-112В.
Летчик-испытатель Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал экипаж Ил-112В цветом российской авиации. По его словам, такого класса лётчик-испытатель на вес золота.