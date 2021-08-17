В Свердловской области студент спас семерых детей

Короткая ссылка
В Свердловской области 17-летний студент Сергей Тетеревков спас семерых детей из горящего дома.
В Свердловской области студент спас семерых детей
  • vk.com

Об этом сообщает НТВ.

Посреди ночи студент техникума увидел дым и пламя в соседнем доме, дверь была охвачена огнём. Ему удалось вовремя прийти на помощь и открыть дверь.

В общей сложности Сергей Тетеревков спас из пожара семерых детей и одного взрослого.

В Следственном комитете ему вручили благодарственное письмо и подарки, а также обратились к Александру Бастрыкину, чтобы наградить Сергея ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить