В Свердловской области студент спас семерых детей

В Свердловской области 17-летний студент Сергей Тетеревков спас семерых детей из горящего дома.

Об этом сообщает НТВ.

Посреди ночи студент техникума увидел дым и пламя в соседнем доме, дверь была охвачена огнём. Ему удалось вовремя прийти на помощь и открыть дверь.

В общей сложности Сергей Тетеревков спас из пожара семерых детей и одного взрослого.

В Следственном комитете ему вручили благодарственное письмо и подарки, а также обратились к Александру Бастрыкину, чтобы наградить Сергея ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.