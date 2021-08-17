Аэроэкспрессы 21 августа не будут ходить между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановят движение аэроэкспрессов. Это произойдёт 21 августа из-за плановых работ на железной дороге.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«В связи с проведением плановых работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении МЖД 21 августа все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будут отменены. С 06:00 22 августа поезда компании «Аэроэкспресс» во Внуково и обратно будут курсировать по стандартному графику», — говорится в сообщении.

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