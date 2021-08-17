В Татарстане жертвами финансовых пирамид стали около 4 тысяч человек

Следователь контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики контрольно-методического управления ГСУ МВД по РТ Алмаз Сайфутдинов сообщил, что в Татарстане общее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид составляет около 4 тыс. человек.

Об этом он сообщил в беседе с сайтом «Реальное время».

«В производстве находятся четыре уголовных дела по созданию финансовых пирамид, общее количество пострадавших составило около 4 тыс. человек. В это число входит и уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Финико» (Finiko)», — сказал Сайфутдинов.

На сегодняшний день в Общественной палате Татарстана ущерб от Finiko оценили в 4 млрд рублей.

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