В Татарстане жертвами финансовых пирамид стали около 4 тысяч человек
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Об этом он сообщил в беседе с сайтом «Реальное время».
«В производстве находятся четыре уголовных дела по созданию финансовых пирамид, общее количество пострадавших составило около 4 тыс. человек. В это число входит и уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Финико» (Finiko)», — сказал Сайфутдинов.
На сегодняшний день в Общественной палате Татарстана ущерб от Finiko оценили в 4 млрд рублей.
Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.