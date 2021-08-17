В Москве рассказали о строительстве жилых домов после открытия станции метро «Некрасовка»

В пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарёва сообщили, что после открытия станции Московского метрополитена «Некрасовка» в одноимённом районе возвели 40 жилых домов.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Открытие в 2019 году станции метро «Некрасовка» одноимённой линии стало настоящим катализатором развития всего района и дало импульс целому ряду новых строительных проектов. Новые дороги и линии метро служат мощным стимулом к развитию тех районов, куда они приходят. Не стал исключением и район Некрасовка, где после открытия одноимённой станции подземки появились новые жилые кварталы, а также объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры», — заявил Бочкарёв.

По его словам, за последние два года на средства городского бюджета построили 23 жилых дома, ещё 17 возвели с привлечением инвесторов.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.