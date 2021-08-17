Загруженность отелей в Сочи в августе составляет 77%

С начала года курорты Сочи приняли более 4 млн гостей. При этом в настоящее время там отдыхают более 170 тыс. человек.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Отмечается, что в августе в Сочи отдыхающих принимают более 2,8 тыс. средств размещения на 200 тыс. мест. Средняя загрузка отелей составляет около 77%.

Как уточнила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, с 1 августа, после введения новых требований к заселению гостей, бронирование на август и осень замедлилось. Так, в августе отмены составляют 7,8%, на сентябрь — 7%.

«Если проанализировать пассажиропоток, то в целом дневной трафик пассажиров, прибывающих в аэропорт, даже выше, чем в августе 2020 года. Ежедневно через воздушные ворота города проходят около 45 тыс. человек. В целом турпоток по августу прогнозируется на уровне 850—900 тыс. отдыхающих», — добавила Батяйкина.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», курорт Красная Поляна оценил убытки из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса.