Спасатель Хайтин рассказал, как вести себя заблудившимся в лесу

Командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Александр Хайтин дал рекомендации, как вести себя людям, потерявшимся в лесу.

«Что увеличивает шансы на успешные поиски? Надо обязательно сообщить родственникам и знакомым, куда примерно вы идёте и когда вернётесь. Это принципиально важно, ведь бывают поиски, когда ничего не известно, кроме железнодорожной станции, непонятно — направо или налево человек пошёл», — отметил эксперт в беседе с «Петербургским дневником».

Так, Хайтин посоветовал взять с собой на лесную прогулку что-то яркое из одежды, например, сигнальную жилетку или кофту, лекарства на три дня, немного еды и воды.

Когда человек понял, что заблудился, чрезвычайно важно сразу позвонить спасателям по номеру 112, а не родственникам, добавил специалист.

«Наличие заряженного телефона на связи очень сильно упрощает поиски, а к нам очень часто обращаются, когда осталось 5% (заряда. — RT)», — объяснил Хайтин.

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