Собянин рассказал о развитии системы электротранспорта Москвы

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На улицы столицы вышел 700-й электробус, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о развитии системы электротранспорта Москвы
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

«Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже — 150, в Берлине — 200, в Амстердаме — 211», — написал Собянин.

Он также напомнил, что московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За минувшие три года они прошли более 40 млн км.

До конца года в парк Мосгортранса поступит ещё 300 электробусов, заключил мэр.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.

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