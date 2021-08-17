В результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

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На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием автомобилей Ford, ВАЗ-2115 и Volvo. В результате ЧП два человека погибли, ещё двое госпитализированы.
В результате ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом информирует megatyumen.ru.

Так, сообщается, что 68-летний водитель Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo и отечественным автомобилем под управлением 54-летнего мужчины.

В результате столкновения от полученных травм скончались водители автомобилей Ford и ВАЗ-2115 (Lada).

В больницу доставили пассажира Ford и пассажирку Lada.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.

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