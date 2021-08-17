В Москве реконструируют здание Центра глазных болезней имени Гельмгольца
- © mos.ru
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам Княжевской, проект реконструкции предусматривает проведение монтажных работ на входной группе, что позволит выполнить функциональное зонирование.
Изменения помогут использовать помещение более эффективно, а также повысят доступность медобслуживания.
На первом этаже здания возведут вестибюли, которые будут по площади превышать размер предыдущих.
Также в центре появятся пост охраны, гардероб и санузлы для пациентов и сотрудников центра.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник.