В Москве реконструируют здание Центра глазных болезней имени Гельмгольца

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о планирующейся в столице реконструкции корпуса №5 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца.
В Москве реконструируют здание Центра глазных болезней имени Гельмгольца
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Княжевской, проект реконструкции предусматривает проведение монтажных работ на входной группе, что позволит выполнить функциональное зонирование.

Изменения помогут использовать помещение более эффективно, а также повысят доступность медобслуживания.

На первом этаже здания возведут вестибюли, которые будут по площади превышать размер предыдущих.

Также в центре появятся пост охраны, гардероб и санузлы для пациентов и сотрудников центра.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник.

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