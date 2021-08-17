В Москве реконструируют здание Центра глазных болезней имени Гельмгольца

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о планирующейся в столице реконструкции корпуса №5 Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Княжевской, проект реконструкции предусматривает проведение монтажных работ на входной группе, что позволит выполнить функциональное зонирование.

Изменения помогут использовать помещение более эффективно, а также повысят доступность медобслуживания.

На первом этаже здания возведут вестибюли, которые будут по площади превышать размер предыдущих.

Также в центре появятся пост охраны, гардероб и санузлы для пациентов и сотрудников центра.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник.