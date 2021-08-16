В «Автостате» назвали самые популярные европейские автомобили в России

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В первой половине 2021 года в России продали 243,5 тыс. автомобилей европейских брендов, что на 40,5% превышает показатель за аналогичный период 2020-го.
В «Автостате» назвали самые популярные европейские автомобили в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовался Volkswagen Polo. Объём продаж вырос на 34% и составил 28,5 тыс. машин.

Далее следует Škoda Rapid — 23,3 тыс. автомобилей (+ 122%). В тройку попал и Renault Duster — 19,7 тыс. машин (+ 63%).

Также в первую десятку включены Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Renault Sandero, Škoda Karoq, Škoda Kodiaq, Renault Kaptur и Renault Arkana.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News высказался об изменении культуры вождения в России.

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