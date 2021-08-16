Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке апартаментов Петербурга

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Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке апартаментов Санкт-Петербурга. По сравнению с первым полугодием 2020 года спрос в этом сегменте недвижимости сократился на 28%.
Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке апартаментов Петербурга
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу агентства Knight Frank St. Petersburg.

Больше всего (на 70%) продажи снизились в сегменте несервисных апартаментов.

Популярностью пользуются студии (77% продаж), жильё с одной спальней (60%), рекреационные и элитные апартаменты с двумя спальнями — 28 и 55% соответственно.

За I и II кварталы 2021 года продано 1,85 тыс. апартаментов общей площадью 65,8 тыс. кв. м.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский и риелтор Олег Свиридов в беседе с URA.RU дали советы по покупке квартиры в новостройке.

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