Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке апартаментов Петербурга
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу агентства Knight Frank St. Petersburg.
Больше всего (на 70%) продажи снизились в сегменте несервисных апартаментов.
Популярностью пользуются студии (77% продаж), жильё с одной спальней (60%), рекреационные и элитные апартаменты с двумя спальнями — 28 и 55% соответственно.
За I и II кварталы 2021 года продано 1,85 тыс. апартаментов общей площадью 65,8 тыс. кв. м.
Ранее президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский и риелтор Олег Свиридов в беседе с URA.RU дали советы по покупке квартиры в новостройке.