В Подмосковье планируют отремонтировать 14 автовокзалов

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В Московской области планируют отремонтировать 14 автовокзалов, заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с министрами и главами округов.
В Подмосковье планируют отремонтировать 14 автовокзалов
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает «Радио 1».

Как заявил глава региона, ремонту подлежат автовокзалы в Ногинске, Сергиевом Посаде, Раменском и других городских округах.

«Всё будет соответствовать желаниям жителей и велениям XXI века. Комфортные зоны отдыха, туалеты, пункты питания — всё должно соответствовать и радовать глаз», — отметил Воробьёв.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург планирует закупить 2,7 тыс. новых автобусов к весне 2022 года.

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