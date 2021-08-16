В Подмосковье планируют отремонтировать 14 автовокзалов
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Об этом сообщает «Радио 1».
Как заявил глава региона, ремонту подлежат автовокзалы в Ногинске, Сергиевом Посаде, Раменском и других городских округах.
«Всё будет соответствовать желаниям жителей и велениям XXI века. Комфортные зоны отдыха, туалеты, пункты питания — всё должно соответствовать и радовать глаз», — отметил Воробьёв.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург планирует закупить 2,7 тыс. новых автобусов к весне 2022 года.