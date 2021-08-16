Автоэксперт Кадаков высказался об изменении культуры вождения в России

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков высказался об изменении культуры вождения в России.
Автоэксперт Кадаков высказался об изменении культуры вождения в России
  • Pixabay

«В крупных городах с ростом уровня жизни, с тем, что у людей появляется то, чем можно дорожить, люди стали культурнее ездить, аккуратнее, вежливее. И пешеходов пропускают, и друг друга, стали лояльнее к каким-то нарушениям, которые делаются по неловкости или по незнанию», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в целом к новичкам в разных городах могут относиться по-разному. Как отметил эксперт, скорее, людей иногда раздражает медлительность, особенно в городской суете, и именно на это они реагируют.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, на что обратить внимание при покупке машины.

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