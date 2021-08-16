Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде iGeo 2021
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России.
«Российская сборная достойно выступила на 17-й Международной географической олимпиаде для старшеклассников (iGeo 2021). Четверо школьников стали обладателями двух серебряных и двух золотых медалей. В этом году соревнования принимал Стамбул (Турция)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с эпидемиологической обстановкой в мире мероприятие проходило в дистанционном формате. В нём приняли участие 180 школьников из 46 стран мира.
Как сообщала НСН, в мае мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.