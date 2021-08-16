В Крыму мужчину осудили на два года условно по делу об экстремизме

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Суд вынес приговор жителю Бахчисарайского района, который распространял материалы экстремистского характера в соцсетях. Он осуждён на два года лишения свободы условно.
В Крыму мужчину осудили на два года условно по делу об экстремизме
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев», — уточнили в пресс-службе.

Ранее были выявлены и доказаны факты неоднократного распространения 55-летним жителем села Куйбышево в одной из социальных сетей материалов и комментариев экстремистского характера в отношении органов государственной власти и представителей русскоязычного населения полуострова.

Как ранее сообщало URA.RU, в Кургане задержан подозреваемый, который повредил топиарий.

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