В Подмосковье рассказали о планах по строительству новых коммерческих объектов

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В Московской области рассказали о планах по строительству новых коммерческих объектов. В общей сложности будет возведено 37 объектов — 14 крупного бизнеса и 23 малого.
В Подмосковье рассказали о планах по строительству новых коммерческих объектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилполитики.

Из проектов крупного бизнеса в Кашире, Дмитрове и Химках появятся производственные объекты площадью 3,4 га, 9,6 га и 14,4 га соответственно. В Серебряных Прудах оборудуют склад для хранения сельхозпродукции.

Для малого бизнеса построят многофункциональный медицинский центр в Химках, ремонтный цех в Люберцах, здания придорожного сервиса в Дмитрове.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.

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