В Петербурге оштрафовали более 2000 байкеров с начала мотосезона

В Санкт-Петербурге оштрафовали 2080 байкеров с начала мотосезона. Чаще всего нарушителей задерживали на Невском проспекте, Васильевском острове, во Всеволожском и Кировском районах Ленобласти.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на мотоциклетный взвод 2-го отдельного специализированного батальона УГИБДД.

Среди нарушителей 137 байкеров не имели прав, 124 управляли мотоциклом, не зарегистрированным в ГИБДД, на 54 мотоциклах отсутствовали номера.

В отношении шестерых нарушителей были возбуждены уголовные дела — за хранение наркотиков, за езду с поддельными документами, а также за езду в состоянии алкогольного опьянения после лишения прав за аналогичное нарушение.

Также задержан мотоциклист, находившийся в федеральном розыске.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.