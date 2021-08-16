Путин присвоил звание генерала армии командующему ВКС Сергею Суровикину

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину.

«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», — говорится в документе.

На сайте Министерства обороны России сообщается, что звание генерал-полковника было присвоено Суровикину 13 декабря 2013 года.

31 октября 2017 года он стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами, а в декабре того же года получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.