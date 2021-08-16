Собянин сообщил об открытии после ремонта Большого Каменного моста в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Большой Каменный мост в столице открылся после капитального ремонта.
Собянин сообщил об открытии после ремонта Большого Каменного моста в Москве
  • РИА Новости

«Сегодня он (Большой Каменный мост. — RT) полностью открылся после капитального ремонта», — написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

При этом мэр отметил, что глобальной реконструкции моста не было с начала его постройки в 1938 году.

Капитальный ремонт объекта был реализован в рамках программы по повышению надёжности инженерных сооружений Москвы.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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