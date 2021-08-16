В Москве открыли горячую линию по вопросам регистрации на онлайн-голосование

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Москвичи смогут задать вопросы про регистрацию на онлайн-голосование, которое пройдёт с 17 по 19 сентября 2021 года.

Об этом сообщает «Москва 24».

Телефон горячей линии: +7 (495) 539-56-56.

Операторы кол-центра проконсультируют по вопросу подачи заявления, расскажут, что делать, если во время регистрации произошла ошибка или пришёл отказ в регистрации.

Кроме того, о своих проблемах с регистрацией можно написать на электронную почту support-vybory@mos.ru. В письме нужно указать номер телефона или СНИЛС и подробно описать проблему.

Помощь в электронном голосовании также окажет чат-бот mos.ru.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области на портале «Добродел» стартовало голосование за территории без застройки.

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