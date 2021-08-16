Юрист «Царьграда» прокомментировал заседание суда по делу с Google

Юрист телеканала «Царьград» Дмитрий Магоня прокомментировал в беседе с RT заседание суда по делу с Google.

16 августа девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассматривал апелляции структур Google на решение, которым их обязали восстановить телеканалу «Царьград» доступ к его заблокированному в июле 2020 года YouTube-каналу, а в случае неисполнения — выплачивать увеличивающийся в геометрической прогрессии штраф.

«Сегодня суд достаточно определённо сказал, что если будут делаться заявления о некоем мировом соглашении, которое якобы должно стать основанием для отложения, то суд применит меру ответственности к Google», — заявил адвокат.

По его словам, «Царьград» считает, что переговоры ради переговоров вести бессмысленно.

«Переговоры нужно вести предметно. Предмет их очень прост: может ли Google обеспечить восстановление видеоконтента? Это вопрос очень важный, потому что на протяжении длительного времени Google говорил, что контент утрачен без права восстановления. Мы так и не услышали конкретно: есть контент или нет видеоконтента. Те терабайты часов передач, они есть где-то на бэкапе или их нет? Это очень важный момент. По сути, это отправная точка для ведения любых переговоров. Там была миллионная аудитория, возможно ли её восстановить? Там были социальные связи с подписчиками... Нужно всё это указать (в мировом соглашении. — RT), и вся эта техническая сторона и есть предмет переговоров», — сказал Магоня.

Ранее стало известно, что девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отложил заседание на 20 сентября.