Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр

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Российские власти приняли решение об увеличении с 27 августа числа регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном.
Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличится с четырёх до семи в неделю. Также по рейсу в неделю будет совершаться из ряда других городов.

Количество рейсов из российской столицы в кипрские Ларнаку и Пафос увеличится до семи, а из ряда других российских городов — до четырёх в неделю.

По семь рейсов в неделю будет совершаться из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, ещё из ряда российских городов разрешат по рейсу в неделю в Бишкек, Душанбе, Худжанд и Куляб.

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