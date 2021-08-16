Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр

Российские власти приняли решение об увеличении с 27 августа числа регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличится с четырёх до семи в неделю. Также по рейсу в неделю будет совершаться из ряда других городов.

Количество рейсов из российской столицы в кипрские Ларнаку и Пафос увеличится до семи, а из ряда других российских городов — до четырёх в неделю.

По семь рейсов в неделю будет совершаться из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, ещё из ряда российских городов разрешат по рейсу в неделю в Бишкек, Душанбе, Худжанд и Куляб.