Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что число рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличится с четырёх до семи в неделю. Также по рейсу в неделю будет совершаться из ряда других городов.
Количество рейсов из российской столицы в кипрские Ларнаку и Пафос увеличится до семи, а из ряда других российских городов — до четырёх в неделю.
По семь рейсов в неделю будет совершаться из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, ещё из ряда российских городов разрешат по рейсу в неделю в Бишкек, Душанбе, Худжанд и Куляб.