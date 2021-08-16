В Петербурге спрос на электросамокаты увеличился на 112%

Короткая ссылка
По данным пресс-службы компании Wildberries, спрос на электросамокаты в Санкт-Петербурге вырос на 112%.
В Петербурге спрос на электросамокаты увеличился на 112%
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости».

С 1 мая по 12 августа россияне приобрели на 85% больше спортивных товаров, чем за аналогичный период прошлого года.

Хитами продаж стали самокаты. Особой популярностью пользовались электросамокаты — их приобрели на 120% больше. Электровелосипеды покупали больше на 95%.

Эксперты назвали и российские регионы, где больше всего возрос спрос на электротранспорт. Это Ульяновская область (+158%), Чувашия (+134%), Бурятия (+124%), Алтай (+117%) и Санкт-Петербург (+112%). В Москве продажи электротранспорта увеличились на 104% в штуках.

Ранее Inforeactor сообщал, что средняя цена на новый легковой автомобиль в России составила 1 886 000 рублей по итогам первой половины текущего года, что на 12,5% выше аналогичного периода 2020-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить