Эксперт по безопасности Сизов рассказал о графике работы телефонных мошенников

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, когда мошенники звонят россиянам чаще всего.

Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.

Так, по словам Сизова, в настоящее время нет точно установленного времени, когда мошенники звонят гражданам.

Как считает специалист, это обусловлено тем, что большинство схем связано с потенциальным подлогом: обычно мошенники звонят от имени представителей правоохранительных органов, финансовых учреждений или служб безопасности.

«Чаще всего звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи», — объяснил Сизов.

Звонки в выходные дни или по ночам маловероятны, но в некоторых случаях возможны, полагает эксперт.

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