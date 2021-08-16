Эксперт по безопасности Сизов рассказал о графике работы телефонных мошенников
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.
Так, по словам Сизова, в настоящее время нет точно установленного времени, когда мошенники звонят гражданам.
Как считает специалист, это обусловлено тем, что большинство схем связано с потенциальным подлогом: обычно мошенники звонят от имени представителей правоохранительных органов, финансовых учреждений или служб безопасности.
«Чаще всего звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи», — объяснил Сизов.
Звонки в выходные дни или по ночам маловероятны, но в некоторых случаях возможны, полагает эксперт.
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