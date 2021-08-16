В Ленобласти специалисты обследовали место обнаружения двух обгоревших тел
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Поступила информации о том, что в лесном массиве на 63-м км железной дороги Санкт-Петербург — Выборг обнаружены два сожжённых тела, предположительно, женщины и ребёнка. На место происшествия незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы, возглавляемой руководителем следственного управления», — сообщила пресс-служба областного управления СК.
Также не место прибыли криминалисты, следователи, эксперты СК и полицейские.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.