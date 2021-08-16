В Ленобласти специалисты обследовали место обнаружения двух обгоревших тел

Следователи управления СК России по Ленинградской области и полицейского главка обследовали место нахождения двух обгорелых тел — женщины и маленького ребёнка, найденных в лесу в 11 км от станции Рощино.

Об этом сообщает kp.ru.

«Поступила информации о том, что в лесном массиве на 63-м км железной дороги Санкт-Петербург — Выборг обнаружены два сожжённых тела, предположительно, женщины и ребёнка. На место происшествия незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы, возглавляемой руководителем следственного управления», — сообщила пресс-служба областного управления СК.

Также не место прибыли криминалисты, следователи, эксперты СК и полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

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