СК завёл дело после обнаружения тела мужчины в Москве
- РИА Новости
«По данным следствия, в ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями», — говорится в заявлении.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК России (убийство) и ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).
Специалисты проводят на месте ЧП «комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий».
Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как в московском сквере нашли тело девушки с признаками удушения.