СК завёл дело после обнаружения тела мужчины в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Москве тела мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в городском управлении СК России.

«По данным следствия, в ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК России (убийство) и ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).

Специалисты проводят на месте ЧП «комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий».

Ранее следователи возбудили уголовное дело после того, как в московском сквере нашли тело девушки с признаками удушения.