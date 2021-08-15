Теннисист Медведев прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о выходе в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Торонто.
Теннисист Медведев прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто
  • Reuters

«Я сегодня отлично играл. Я думаю, что почти не допустил невынужденных ошибок. На данный момент я действительно доволен своей игрой», — цитирует Медведева сайт ATP.

По его словам, он чувствует, что ему удаётся прибавлять в игре, когда у него долго длится победная серия.

«Я действительно счастлив, что всё ещё участвую в турнире в Торонто, это главное», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Торонто. Он обыграл американца Джона Иснера со счётом 6:2, 6:2. Теперь российский спортсмен встретится с другим представителем США — Райлли Опелкой.

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