Теннисист Медведев прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто
- Reuters
«Я сегодня отлично играл. Я думаю, что почти не допустил невынужденных ошибок. На данный момент я действительно доволен своей игрой», — цитирует Медведева сайт ATP.
По его словам, он чувствует, что ему удаётся прибавлять в игре, когда у него долго длится победная серия.
«Я действительно счастлив, что всё ещё участвую в турнире в Торонто, это главное», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Торонто. Он обыграл американца Джона Иснера со счётом 6:2, 6:2. Теперь российский спортсмен встретится с другим представителем США — Райлли Опелкой.