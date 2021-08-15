Победительницей «Миссис России — 2021» стала Анна Филиппова из Новокузнецка

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В финале всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2021», который проходил в концертном зале «Мир» в Москве, победила Анна Филиппова из Кузбасса.

Об этом сообщает ТАСС.

В конкурсе участвовали 23 мамы со всей России, которые ранее подтвердили титулы самых красивых женщин в своих регионах. В рамках шоу впервые участницами были представлены национальные костюмы разных стран мира.

На своём примере участницы конкурса показали, что женщины выглядят достойно в любом возрасте и статусе: у конкурсантки из Ейска Ирины Папковой пятеро детей, у Анны Филипповой из Новокузнецка — трое. При этом самой юной участнице Кире Волковой из Ростова-на-Дону 28 лет, а самой старшей Светлане Митюшкиной из Дзержинска — 68 лет.

Ранее титул «Миссис Россия — 2020» завоевала жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова, у 37-летней женщины трое детей. 

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