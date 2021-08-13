Эксперты назвали стоимость самой дорогой арендной квартиры в Москве

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В ЦИАН заявили, что стоимость месячной аренды самой дорогой квартиры в Москве достигает 7,4 млн рублей. Это пентхаус на так называемой золотой миле — в районе между Остоженкой и Пречистенской набережной.
Эксперты назвали стоимость самой дорогой арендной квартиры в Москве
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Как сообщает газета «Известия», специалисты изучили субрынок сверхдорогих арендных лотов и нашли десять адресов с предложением от 2 млн рублей в месяц (без учёта особняков и таунхаусов). Шесть из них относятся к Хамовникам.

В самой дорогой квартире из предложенных насчитывается восемь комнат, пять санузлов, кухня, столовая и терраса.

Второе место занимают трёхуровневые апартаменты в гостинице «Украина» — 3,5 млн рублей в месяц. Далее следует трёхуровневый пентхаус на Пречистенке — 3 млн в месяц.

Ранее член Гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал сообщение о том, что в Москве отмечен рост перепродаж квартир в новостройках.

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