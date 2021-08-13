Институт развития интернета профинансирует 48 проектов для молодёжной аудитории
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Всего на конкурс поступило 412 заявок. Лучшие проекты будут профинансированы на сумму почти 575 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».
«Традиционно порадовало, что с каждой новой сессией у нас повышается качество заявок, что прекрасно видно по оценкам экспертов: количество хорошо оценённых проектов за время проведения конкурса выросло в полтора раза. Также по сравнению с 2020 годом в восемь раз сократилось число проектов с низшим баллом», — заявил председатель конкурсного комитета, гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.
В свою очередь, генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин отметил, что среди победителей — проекты социально-общественной тематики, а также посвящённые проблемам молодёжи, науке, экологии, культуре, истории и туризму.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».