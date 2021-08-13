Институт развития интернета профинансирует 48 проектов для молодёжной аудитории

Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко утвердил 48 победителей третьей сессии конкурса на создание контента для молодёжи.

Всего на конкурс поступило 412 заявок. Лучшие проекты будут профинансированы на сумму почти 575 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».

«Традиционно порадовало, что с каждой новой сессией у нас повышается качество заявок, что прекрасно видно по оценкам экспертов: количество хорошо оценённых проектов за время проведения конкурса выросло в полтора раза. Также по сравнению с 2020 годом в восемь раз сократилось число проектов с низшим баллом», — заявил председатель конкурсного комитета, гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

В свою очередь, генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин отметил, что среди победителей — проекты социально-общественной тематики, а также посвящённые проблемам молодёжи, науке, экологии, культуре, истории и туризму.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».