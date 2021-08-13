Обвиняемый в стрельбе в казанской школе рассказал о получаемых в СИЗО пожертвованиях

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RT
Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе и находящийся в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка», получает денежные пожертвования от «сочуствующих». Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Обвиняемый в стрельбе в казанской школе рассказал о получаемых в СИЗО пожертвованиях
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

По словам правозащитника, на лицевом счету Галявиева в СИЗО сейчас примерно 39 тыс. рублей.

«Деньги перечисляют люди, сочувствующие мне, положению в котором я оказался. Они же собрали деньги на оплату услуг адвоката в Москве», — процитировал Мельников обвиняемого.

Ответственный секретарь ОНК пояснил, что деньги с лицевого счёта в СИЗО заключённые тратят на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости.

«В частности, Галявиев приобретает сигареты через тюремный интернет-магазин», — уточнил собеседник RT.

Он также добавил, что в соцсетях появился своего рода фан-клуб Галявиева, что, с одной стороны, вызывает недоумение, а с другой — не является чем-то беспрецедентным.

«Сам Ильназ Галявиев при общении с членами ОНК демонстрирует, на мой взгляд, хорошо продуманную линию защиты, направленную на уклонение от ответственности. Он рассуждает о том, что находился в момент совершения преступления в состоянии невменяемости, а теперь вменяем, намекая тем самым на то, что не представляет теперь общественной опасности», — добавил Мельников.

С его слов, Галявиев утверждает, что раскаивается и даже якобы пытался покончить собой в момент задержания, но способ, к которому он прибег, едва ли мог привести к летальным последствиям. 

В Следственном комитете сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза, проводимая в отношении Ильназа Галявиева, ещё не завершена.

Ранее Галявиев заявил членам ОНК, что совершил преступление, «ненавидя весь мир». 

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.

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