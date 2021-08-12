В московской поликлинике выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации
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- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время Департамент здравоохранения, руководство медицинской организации оказывают необходимое содействие правоохранительным органам в установлении виновных, фактов и причин произошедшего», — добавили в Депздраве.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.