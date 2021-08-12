В московской поликлинике выявили незаконное оформление сертификатов о вакцинации

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что «совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64».

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РИА Новости